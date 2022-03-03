ЧМ-2022. Отбор

Гра національних команд у відборі ЧС-2022 має відбутися 24 березня у Глазго.

Представники збірних Шотландії висловили підтримку Україні, яка наразі переживає один з найважчих періодів у своїй історії, відбиваючись від російських військ.

Капітани чоловічої та жіночої збірних Шотландії, Ендрю Робертсон та Рейчел Корсі, підтримали Україну.

"Чоловіча та жіноча збірні Шотландії висловлюють солідарність із нашими колегами з української футбольної спільноти. Матч, яким би значущим він не був на полі, за таких обставин здається неважливим. Ми маємо намір висловити нашу дружбу та єдність, коли зустрінемося на полі у наступному місяці.

А поки що ми молимося за ваше благополуччя та безпеку всіх тих людей, які невинно страждають. Поки ми не зустрінемося, висловлюємо вам нашу підтримку", — йдеться у заяві Робертсона та Корсі, яких цитує прес-служба Шотландської футбольної асоціації.

"Президент Шотландської футбольної асоціації Род Петрі написав своєму колезі з Української асоціації футболу листа про підтримку, дружбу та єдність. Футбол не має значення в умовах конфлікту, але ми передали сильне почуття солідарності, яке останніми днями передали нам уболівальники та громадяни Шотландії.

Ми продовжуємо діалог з УЄФА та ФІФА щодо нашого чоловічого плей-офф чемпіонату світу з футболу та відбірного турніру чемпіонату світу серед жінок та запропонували нашим українським колегам підтримку у підготовці, наскільки це можливо у неймовірно складних обставинах", - говориться у повідомленні ШФА.

Нагадаємо, 24 березня збірна Шотландії має зустрітися з Україною в 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022. Матч жіночих збірних — 8 квітня на території України.

Раніше повідомлялося, що УАФ просить перенести матч Шотландія — Україна.

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