Бельгійський клуб стежить за польським захисником.
Томаш Кендзьора, ФК Динамо
26 марта 2022, 21:08
Захисник Динамо Томаш Кендзьора потрапив в сферу інтересів Андерлехта, повідомляє Voetbal Nieuws.
Андерлехт хотів орендувати Кендзьору після початку війни в Україні, але він вирішив повернутися до Леху. Бельгійський клуб продовжує стежити за польським фулбеком і спробує знов підписати його влітку.
Чинний контракт Кендзьори з Динамо розрахований до червня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Кендзьори також проявляє Лілль.