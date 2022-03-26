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Бельгійський клуб стежить за польським захисником.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора потрапив в сферу інтересів Андерлехта, повідомляє Voetbal Nieuws.

Андерлехт хотів орендувати Кендзьору після початку війни в Україні, але він вирішив повернутися до Леху. Бельгійський клуб продовжує стежити за польським фулбеком і спробує знов підписати його влітку.

Чинний контракт Кендзьори з Динамо розрахований до червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Кендзьори також проявляє Лілль.