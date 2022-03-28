Рефері потребував термінового оперативного втручання медиків.
Овідіу Хацеган, Getty Images
28 марта 2022, 12:51
Тривожні новини надійшли від румунського видання ProSport, яке повідомило про госпіталізацію відомого на весь світ арбітра Овідіу Хацегана, якому зрештою довелося перенести невідкладне хірургічне вручання.
Згідно з останніми даними, рефері почав себе погано почувати під час тренувального заняття напередодні, після чого звернувся до лікарів у місті Тімішоара, які одразу направили його до місцевого Інституту кардіології Падуреа Верде з підозрою на утворення серцевого тромбу.
"Він відчув біль у грудях під час тренування. Оскільки в нього медична освіта, він одразу зумів вірно проаналізувати симптоми, сів у машину, та поїхав до лікарні на самоті.
Після прибуття на місце та проходження ЕКГ, йому поставили діагноз закупорювання вени. Довелося поставити відповідний стент.
Наразі перебуває в лікарні Тімішоари. Відчуває себе задовільно", — заявив один із близьких родичів арбітра.
Нагадаємо, що в поточному єврокубковому сезоні Хацеган працював на матчах як донецького Шахтаря (проти Інтера, 0:2), так і київського Динамо (проти Барселони, 0:0). Більше того — він нещодавно працював на матчі-відповіді між Ліоном та Порту в плей-офф Ліги Європи УЄФА (1:1).