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Рефері потребував термінового оперативного втручання медиків.

Тривожні новини надійшли від румунського видання ProSport, яке повідомило про госпіталізацію відомого на весь світ арбітра Овідіу Хацегана, якому зрештою довелося перенести невідкладне хірургічне вручання.

Згідно з останніми даними, рефері почав себе погано почувати під час тренувального заняття напередодні, після чого звернувся до лікарів у місті Тімішоара, які одразу направили його до місцевого Інституту кардіології Падуреа Верде з підозрою на утворення серцевого тромбу.

"Він відчув біль у грудях під час тренування. Оскільки в нього медична освіта, він одразу зумів вірно проаналізувати симптоми, сів у машину, та поїхав до лікарні на самоті.

Після прибуття на місце та проходження ЕКГ, йому поставили діагноз закупорювання вени. Довелося поставити відповідний стент.

Наразі перебуває в лікарні Тімішоари. Відчуває себе задовільно", — заявив один із близьких родичів арбітра.

Нагадаємо, що в поточному єврокубковому сезоні Хацеган працював на матчах як донецького Шахтаря (проти Інтера, 0:2), так і київського Динамо (проти Барселони, 0:0). Більше того — він нещодавно працював на матчі-відповіді між Ліоном та Порту в плей-офф Ліги Європи УЄФА (1:1).