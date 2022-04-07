На матч Юнацької Ліги УЄФА вийдуть усі найсильніши.
Тренерський штаб юнацької команди Динамо визначився із складом на чвертьфінал проти Спортінга.
Динамо U19: 1. Нещерет — 22. Малиш, 4. Боль, 14. Дячук, 8. Бенедюк — 17. Бражко, 6. Яцик (к), 11. Царенко, 10. Волошин, 30. Діалло — 29. Блізніченко.
Запасні: 12. Ігнатенко, 5. Скрипник, 9. Горбач, 18. Мельніченко, 21. Танчак, 23. Ель Хамліші, 26. Опанасенко.
Спортинг U19: 1. Каллаї – 2. Ештевеш, 3. Ламба, 4. Р.Фернандеш, 5. Назінью – 6. Ессугу, 8. Вейга, 10. М.Фернандеш – 11. Кабрал, 9. Рібейру, 7. Меніну.
Запасні: 22. Пінту, 13. Траввасуш, 14. Батішта, 15. Даніел, 16. Діаш, 17. Феліш, 18. Шерміті.
Матч відбудеться 7 квітня на стадіоні Джулешті (Бухарест). Початок о 15:00 за київським часом.