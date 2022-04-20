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Новітні технології будуть допомагати боротися з чутливою проблемою.

Бельгійський футбол, на рівні з іншими країнами світу, страждає від проявів расизму. Зокрема, на одній із останніх ігор місцевого Брюгге головний тренер суперників із Андерлехта, відомий у минулому захисник Венсан Компані, зазнав нападу збоку трибун із застосуванням проти нього образливих висловлювань.

Прокуратура вже провела розслідування події на стадіоні Ян Брейдель, підсумками якої стали підозри одразу до кількох фанатів домашньої команди, проте встановити приналежність слів до конкретних осіб встановити так і не вдалося.

Тим не менш, Брюгге воліє в майбутньому уникати подібних випадків, задля чого бажає застосувати новітні технології.

"Ідеться про невелику купку фанатів, абсолютну меншість, яка заважає жити іншим. Більшість наших уболівальників уже виступили з заявою про те, що не хочуть мати з цими людьми жодних асоціацій.

Позиція клубу одностайна — расизму на нашому стадіоні немає місця", — заявив генеральний директор Брюгге Боб Маду.

Нововведення збоку клубу полягає в тому, щоб на кожному сидінні був розташований QR-коди, після сканування якого небайдужі вболівальники можуть повідомити відповідні органи про скоєння правопорушення.

"Це не призведе до миттєвого блокування доступу порушників на арену. Клуб буде проводити власне розслідування з залученням камер та інших досяжних можливостей.

Однак, головне для нас — дати можливість кожному відчувати відповідальність та можливість контролювати те, яким чином наш стадіон будуть сприймати в усьому світі", — ідеться в коментарі представників "синьо-чорних".

Зауважимо, що Брюгге раніше встановив покарання за прояви расизму на трибунах у вигляді двох років позбавлення можливості відвідування матчів.