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Італієць хоче допомогти постраждалому місту.

Збірна італійських артистів та команда Play2Give проведуть товариський поєдинок 25 червня на стадіоні Ареки у Салерно.

Як повідомляє rtl.it, одним із організаторів заходу став 45-річний Франческо Коко, колишній гравець Мілана, Інтера, Барселоні та збірної Італії, чемпіон Італії-1995/96 та 1998/99.

Зібрані гроші будуть передані для реконструкції дитячої лікарні та пологового будинку у Маріуполі, який зруйнували російські терористи.

Нагадаємо, що Зозуля передав українським бійцям два броньовані авто.