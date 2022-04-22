ЧМ-2022. Отбор

Функціонер розповів про майбутній збір команди.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, до якого моменту буде тривати збір збірної України у Словенії.

"Ми можемо розраховувати на 28 днів перебування в Словенії, на їхній базі. Якщо тренери національної збірної запропонують змінити кемпінг, то ми одразу будемо розглядати інші варіанти".

Дивись також: Склад гравців збірної України на тренувальний збір

"На сьогодні у нас є гарантований збір на 28 днів, аж до вильоту в Глазго та гри з Шотландією", — розповів Павелко.

Нагадаємо, що в рамках відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України зіграє проти Шотландії. Поєдинок запланований на перше червня 2022 року. Переможець пари зіграє фінальний матч плей-офф проти Вельсу.