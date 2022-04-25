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Захисник Динамо, що тренується з Боруссією Д, розповів про поточне життя.

Захисник Алан Ауссі, права на якого належать Динамо, розповів про своє ставлення до благодійних матчей та про своїх друзів, що захищають Україну зі зброєю в руках.

"Двоє моїх найкращих друзів на передовій. Щодня намагаюсь контактувати з ними, щоб дізнатися, чи живі вони. Кожен день може бути останнім. А я тут у безпеці і граю в футбол. Сподіваюсь, що скоро в Україні настане мир.

Важливо, щоб ми могли зібрати якомога більше пожертв (під час благодійного матчу проти Динамо). Багатьом потрібні гроші, щоб жити, їсти, мати дах над головою", – наводить слова Ауссі Sport.de.

Нагадаємо, Ауссі з Динамо та Овусу з Зорі тренуються з Боруссією Д.