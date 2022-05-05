Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги чемпіонів.
Ліверпуль - Реал, getty images
05 травня 2022, 18:58
Вже 28 травня на Стад Де Франс відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому за титул зійдуться Ліверпуль та мадридський Реал.
Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги чемпіонів:
Зазначимо, що Реал та Ліверпуль вже грали у фіналі Ліги чемпіонів-2017/2018, який проходив на НСК Олімпійський у Києві.
Тоді мадридці здобули перемогу з рахунком 3:1, а зустріч запам'яталася двома грубими помилками Лоріса Каріуса.