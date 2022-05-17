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Football.ua разом з Vbet розповідає о головних подіях місяця.

Незважаючи на скрутну ситуацію за вікном в Україні, життя та спортивний світ не зупиняються. До кінця травня 2022 року на нас очікує достатня кількість цікавих подій, за якими багато хто буде спостерігати.

Разом з Vbet ми нагадаємо вам, що ж відбудеться в спорті та що варто буде подивитись.

Яке ім'я в сенсації? (18.05)

Пара фіналістів у Лізі Європи стала досить несподіваною. Навряд чи хоч хтось очікував, що у боротьбі за другий за важливістю титул на єврокубковій арені зійдуться Айнтрахт із Франкфурта та Рейнджерс. Хоча слід розуміти, що обидві команди дійшли до фіналу абсолютно невипадково. Айнтрахт на шляху до цієї зустрічі пройшов Бетіс, Барселону та Вест Гем — дуже міцні команди.

Рейнджерс, у свою чергу, впорався з Боруссією Д, Црвеною Звездою, Брагою та РБ Лейпциг. У разі перемоги, будь-яка з команд може сміливо назвати сезон для себе особливим, але окрему увагу варто приділити Ван Бронхорсту, тренеру шотландців, який за короткий термін роботи може привести команду до такого значного успіху.

Шанувальники футболу люблять робити ставки на спорт, але для цієї зустрічі прогноз може виявитися дуже складним заходом. Обидві команди показали більше, ніж від них очікували, а тому незрозуміло наскільки їх можна зіставляти. Звичайно, у Рейнджерс куди більший послужний список у плані виграних титулів, а тому цей досвід їм допоможе. До того ж шотландці вже вибили дві німецькі команди з турніру

Моуріньо переможний (25.05)

У матеріалі Vbet не можна не відмітити, що перший розіграш Ліги Конференцій був дуже видовищним, а сам турнір цілком виправдав себе. У фіналі зійдуться команди, які за своїми іменами нічим не поступаються візаві з Ліги Європи. Фейєнорд прихований від широкого кола футбольних шанувальників, а тому його прохід у таку серйозну стадію може здатися несподіванкою, але суперників на шляху до фіналу він подолав цілком порівнянних – Партизан, Славію П та Марсель.

Рома, у свою чергу, пройшла Вітесс, Буде-Глімт, який став справжнім подразником для римлян після нищівної поразки, і Лестер Сіті – цілком собі претендента на перемогу у турнірі. Якби Моурінью грав у казино з тим же вмінням вигравати титули, як у футболі, то, напевно, до деяких закладів його не пускали б, але Ліга конференцій – новий турнір, а тому для португальця буде дуже приємно стати його першим переможцем.

Зрозуміло, що римляни на папері мають більше шансів на перемогу, але Фейєнорд теж дуже міцна команда, яка може дати справжній бій і завершити сезон із дуже солідним досягненням. Багато хто критикував Моуріньо за поточний сезон, але він близький до того, щоб принести Ромі довгоочікуваний трофей.

Повторення київського фіналу (28.05)

Фінал Ліги чемпіонів щороку є однією з найзначніших подій у світі футболу. Навіть люди, які мало тямлять у футболі, часом не відмовляються від забави посидіти разом із друзями та подивитися такий важливий поєдинок. Реал спробує виграти черговий трофей у найпрестижнішому турнірі, тоді як для Юргена Клоппа це вже четвертий фінал Ліги чемпіонів – у двох він програв.

Особливого шарму додає зустрічі той факт, що команди кілька років тому зустрічалися у Києві – тоді Реал відсвяткував перемогу з рахунком 3:1. Матч запам'ятався двома грубими помилками Каріуса, травмою Салаха у боротьбі з Рамосом та красивими голами. Тепер українцям доведеться дивитися футбол онлайн, а не спостерігати за дійством на стадіоні, але поєдинок цілком допоможе відволіктись від того, що відбувається хоча б на пару годин.

Реал на шляху до фіналу подолав дуже серйозних суперників – Парі Сен-Жермен, Челсі та Манчестер Сіті. Зустріч з кожною з команд не поступалася за напруженням до останніх хвилин навіть найбільш легендарній партії в покер. Ліверпуль, у свою чергу, мав простіший шлях, хоча б за іменами команд – Інтер, Бенфіка, Вільярреал. Однак зовсім просто не було ні з ким.

Поточний розіграш Ліги чемпіонів уже подарував безліч видовищних поєдинків, а тому ця зустріч не має стати винятком.