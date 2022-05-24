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Контракт із 42-річним швейцарцем розрахований на два роки.

Колишній футболіст Базеля Александер Фрай став головним тренером швейцарського клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 42-річним спеціалістом розрахована до літа 2024 року.

Зазначимо, що Фрай виступав за Базель у сезоні-1997/98, а потім із 2009 по 2013 роки. Разом із клубом від тричі ставав чемпіоном Швейцарії.

Раніше Фрай працював із молодіжними командами Базеля, а також один рік очолював швейцарський Віль.