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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 31 травня.

Завершилася 97 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад з боєприпасами російських фашистських військ. Втрати ворога складають: особового складу – 22, БТР – 1.

Серед новин:

США таки передадуть Україні високоточні РСЗВ та ракети до них. Про це повідомив співголова міжнародної робочої групи із санкцій проти РФ Майкл Макфол, але він уточнив, що йдеться про MLRS з дальністю 70 км, а не 300.

Заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Така інформація з'явилася на сайті Євроради. Водночас будуть розглянуті заявки Молдови та Грузії.

Президент Словаччини Зузана Чапутова виступила у Верховній Раді, заявив, що Словаччина погоджується запровадити спільний контроль над кордоном з Україною. Також вона допоможе створити нові маршрути для експорту агропродукції та інших критичних товарів.

"Греція поставить Україні радянські БМП, а натомість отримає німецькі. Ми вже змогли підготувати низку таких спеціальних угод. Ми досягли домовленості із прем'єром Греції. За це ми надамо Афінам німецькі бронетранспортери", - канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Більшість Сєвєродонецька контролюється армією РФ. У місті критична інфраструктура зруйнована майже на 100%. Пошкоджено 90% житлового фонду — 60% відновленню не підлягає. Через обстріл гуманітарку в місто завезти неможливо, як і евакуювати людей", — голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Шостий пакет санкцій проти Росії буде затверджено найближчими днями", – повідомив голова Євроради Шарль Мішель на підсумковій прес-конференції саміту ЄС.

"ЗСУ пішли у наступ на Нову Каховку. Звільнення міста може дозволити ЗСУ розсікти плацдарм російського угруповання на дві частини. Більше того, у разі успіху Україна з'являється можливість звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання", - Олег Жданов.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил РБ зосереджуються на посиленні охорони державного кордону. Відзначено зняття з баз зберігання РБ танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил РФ з метою поповнення поточних втрат.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил РФ.

Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил РФ намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії. На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.