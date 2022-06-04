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Наразі життю колишнього футболіста нічого не загрожує.

Екс-захісник лондонського Челсі, Парі Сен-Жермен та Мілану Алекс вимушений був перенести оперативне втручання на серці.

Справа в тому, що у колишнього футболіста виявили закупорку чотирьох артерій, повідомляє Sky Sports.

"Я переніс шунтування серця через закупорку. Тепер я буду знаходитись в лікарні протягом тижня, після чого повернусь до звичного життя. Дякувати Богові, що це був не серцевий напад", — розповів бразилець.

Вихованець Сантоса за свою кар'єру завоював такі трофеї як чемпіонство АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії, чемпіонство Нідерландів, бразильска Серія А, чемпіонство, Кубок та Суперкубок Франції.

Завершив кар'єру Алекс в 2016 році у Мілані.