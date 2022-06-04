Наразі життю колишнього футболіста нічого не загрожує.
алекс, getty images
04 червня 2022, 17:45
Екс-захісник лондонського Челсі, Парі Сен-Жермен та Мілану Алекс вимушений був перенести оперативне втручання на серці.
Справа в тому, що у колишнього футболіста виявили закупорку чотирьох артерій, повідомляє Sky Sports.
"Я переніс шунтування серця через закупорку. Тепер я буду знаходитись в лікарні протягом тижня, після чого повернусь до звичного життя. Дякувати Богові, що це був не серцевий напад", — розповів бразилець.
Вихованець Сантоса за свою кар'єру завоював такі трофеї як чемпіонство АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії, чемпіонство Нідерландів, бразильска Серія А, чемпіонство, Кубок та Суперкубок Франції.
Завершив кар'єру Алекс в 2016 році у Мілані.