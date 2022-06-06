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Форварди продовжують нарощувати власну результативність.

Збірна Аргентини нещодавно здобула надупевнену перемогу над італійцями в рамках двобою між сильнішими командами Європи та Південної Америки (3:0), після чого отримала в своєму розкладі товариський матч проти Естонії.

Зрештою, для "альбіселесте" не викликало жодних труднощів здолати ще одну команду з субконтиненту, а нападник Ліонель Мессі відзначився черговим хет-триком у професійній кар’єрі. Ба більше — усі п’ять голів Аргентини в цьому матчі опинилися на рахунку представника французького Парі Сен-Жермен.

Достеменно невідомо, чи слідкував нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду за здобутками свого головного конкурента в професійній кар’єрі, але зрештою його результативні намагання зберегти відрив у п’ять матчів із хет-триками в особистих перегонах проти Ліонеля допомогли "європейським селесао" здолати Швейцарію (4:0).

Оскільки Роналду відзначився лише дублем, то Мессі зрештою, за рахунок 56 матчу з хет-триками в кар’єрі, наблизився до показника португальця в 60 подібних поєдинків.