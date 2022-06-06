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Для бразильського форварда це був 74 голи у складі національної команди.

Сьогодні, 6 червня, у Токіо пройшов товариський матч, у якому збірна Бразилії обіграла Японію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 77 хвилині, а його автором став Неймар, який реалізував пенальті.

Цей гол став 74 для 30-річного бразильця у 119 матчах.

Тепер Неймар на три м'ячі відстає від рекордсмена Пеле, на рахунку якого 77 голів у 92 іграх.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус та Рішарлісон мало не побилися під час тренування збірної Бразилії.