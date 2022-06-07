Лідер чемпіонату Угорщини Ференцварош здійснив черговий літній трансфер, підписавши атакувального півзахісника бельгійського Левена Хавьера Мерцера.

Деталі підписанного контракту наразі невідомі.

В 32 матчах за Левен в чемпіонаті Бельгії Мерцер забив три голи та віддав 14 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює 32-річного футболіста в 1.4 млн євро. 

Відзначимо, що Мерцер може зіграти як в центрі поля, так і на флангах атаки.