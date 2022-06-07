Угорський клуб підсилився досвідченним хавбеком.
хавьер мерцер, topmercato
07 червня 2022, 16:53
Лідер чемпіонату Угорщини Ференцварош здійснив черговий літній трансфер, підписавши атакувального півзахісника бельгійського Левена Хавьера Мерцера.
Деталі підписанного контракту наразі невідомі.
В 32 матчах за Левен в чемпіонаті Бельгії Мерцер забив три голи та віддав 14 результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює 32-річного футболіста в 1.4 млн євро.
Відзначимо, що Мерцер може зіграти як в центрі поля, так і на флангах атаки.