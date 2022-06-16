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Пропонуємо до вашої уваги добірку найстильніших і пам'ятних бутс.

У дизайні футбольних бутс є багато деталей. Зрозуміло, є матеріали, язички та шнурки, але в наш час є також спеціальні зони для контролю, удару та точності, а також різні пластини для швидкості та точності.

Далі є кольори, незалежно від того, чи вибираєте ви класичну чорно-білу на всі часи, чи хочете яскраве взуття, щоб щось сказати про стиль гри.

Але коли дизайн футбольних бутс чудовий, він значить набагато більше, ніж інше. Пропонуємо до вашою уваги найкращі бутси в історії. Зазначимо, що вони включені у перелік у випадковому порядку.

1. Predator Mania

Франшиза Adidas Predator, безсумнівно, є однією з найвідоміших лінійок, які коли-небудь запускали, і вона була оновлена та багато разів перероблена протягом останніх 28 років.

Втім, піку бутси досягли у 2002 році із запуском Predator Mania.

На той момент "Хижак" був дуже популярними бутсами. Запуск Mania зробив його ще більш відомим, ще більше вдосконаливши язичок і шнурки, а також фірмові гумові накладки.

Протягом року, щоб відзначити чемпіонат світу-2002, Adidas випустив чоботи в різних кольорах, але лідером завжди був чорно-червоний дизайн.

Нині Predator Mania є символом раннього футболу, бутст носили всі, від Стівена Джеррарда та Девіда Бекхема до Хаві та Зінедіна Зідана.

2. Nike Total 90 III

Лінійка Nike Total 90 існувала лише з 2000 по 2013 рік, перш ніж її замінили Hypervenom. Але в той час лінія була домом для одного з найкращих м’ячів усіх часів Прем’єр-ліги та серії тепер уже культових бутс.

Один із видатних випусків Total 90 з’явився в 2002 році з T90 II з асиметричною конструкцією та кольоровою градієнтною смужкою. Ці бутси також були в рекламі "Таємний турнір", з режисером Террі Гілліамом, саундтреком Елвіса та наповненою найкращими гравцями світу.

Однак це була наступна частина Total 90, яка зміцнила його як культурну силу. З'явившись в 2004 році, T90 III не мав язичка, і був найбільш відомий своїм величезним круглим логотипом 90.

3. Adidas Copa Mundial

Adidas Copa Mundial — це класика на кожному рівні гри. Ці бутси з'явились у 1979 році – хоча їх було заплановано на чемпіонат світу-1982 року в Іспанії – і завжди були популярними завдяки своїм чорно-білим кольорам та невибагливому дизайну.

Протягом наступних десятиліть Adidas повернувся до франшизи Copa, щоб оновити бутси. Нові технології, конструкції та дизайни були використані для постійного винаходу лінії для нової аудиторії.

Протягом усього цього Copa Mundial залишались одними із найпопулярніших бутс, коли-небудь випущених – і довгий час були бестселером.

Навіть через 43 роки після того, як вони були запущені, ця чорна шкіра, зубчасті три смуги та тонкий золотий бренд створюють футбольний інститут.

4. PUMA King

PUMA King існує вже більше 50 років. Понад п’ять десятиліть тенденцій і примх з’явилися і зникли, але чорні бутси з білою смужкою були звичайними для всіх них.

Це бутси, які Пеле носив для досягнення найкращого результату на чемпіонаті світу 1970 року, вони були на ногах Марадони під час "Голу століття", Лотар Маттеус зашнуровав пару перед тим, як виграти чемпіонат світу 1990 року, а разом з ним і Золотий м'яч.

Після всієї цієї історії King на деякий час зник з футболу вищого рівня, перш ніж угода з Неймаром у 2020 році повернула культові бутси на фронт для нового покоління. У першому випуску бразильця разом із PUMA він власноруч зашнурував бутси, додавши з’єднаний логотип до фірмової смужки Formstripe.

5. Adidas Adipure 11pro

Історія про Тоні Крооса і його улюблені чоботи Adidas Adipure 11pro вже добре відома. У той час як іншим гравцям доводиться міняти бутси, коли їх просить спонсор, Кроос залишався вірним тому самому взуттю протягом більшої частини своєї кар’єри, навіть після того, як Adidas припинив випуск моделі.

Кроос ніколи не пояснював свою прихильність до Adipure 11pro – окрім того, як важливо носити білі черевики – але він носив це взуття під час усіх п’яти своїх перемог у Лізі чемпіонів та кількох трофеїв Ла Ліги.

За цей час відносини Крооса з Adidas Adipure 11pro стали однією з найпопулярніших історій світового футболу.

6. Nike Hypervenom Phantom II

Як наступник лінійки Total 90, Nike Hypervenom завжди мав гарні бутси. Лінія була запущена в 2013 році з парою, розробленою для Неймара, а потім з’явилася на ногах таких атакуючих гравців, як Роберт Левандовскі, Гаррі Кейн і Кіліан Мбаппе.

Можливо, видатним випуском із франшизи Hypervenom був Phantom II, який з'явивися у 2015 році. Новий дизайн був зосереджений на комфорті, з коміром FlyKnit і поєднанням сітки та шкіри NikeSkin у верхній частині.

Але найвідомішим став колір. З верхом і коміром "Wolf Grey" дизайн підкреслив зубчасту помаранчеву частину, яка проходила через підошву та шпильки.

7. Mizuno Morelia

Японський лейбл Mizuno більше не є одним із найбільших імен у футболі, але лінійка Morelia завжди матиме місце в серцях багатьох людей.

Це чоботи Девіда Платта – хлопчика з плакатів бренду на початку 90 – і Джанфранко Зола, який носив Mizuno, коли став культовим героєм Італії та Англії.

Mizuno все ще виробляє чоботи Morelia, а на початку цього року випустила оновлену версію з моделлю Neo III β. Хоча незалежно від того, скільки разів Mizuno перегляне модель, це буде той класичний чорно-білий колір, який люди запам’ятають.

8. Umbro Speciali

Як і Adidas Copa Mundial або PUMA King, Umbro Speciali найбільш відомі своєю чорно-білою кольоровою гамою. Черевики є стриманою класикою, з великим язиком і логотипом подвійного діаманта, і відіграли ключову роль у Прем’єр-лігі 1990 років.

The Speciali, мабуть, найбільше асоціюється з Аланом Ширером, який отримав пару спеціального випуску, коли побив рекорди Ньюкасла. Цю модель також носив Майкл Оуен у свої перші дні, включаючи ту гру проти Аргентини в 1998 році.

9. Nike Time

Nike Tiempo є однією з найдовших ліній чобіт Swoosh, яка дебютувала на чемпіонаті світу-1994 року на ногах Ромаріо та Паоло Мальдіні. Крім того, що Tiempo є однією із найстаріших моделей, він також є одним із найпростіших.

Протягом останніх 28 років фірма Nike постійно оновлювала та переробляла Tiempo, вносячи нові штрихи та інновації. Особливою подією була Tiempo Legend 2006 року – бутси, які вибрав Роналдіньо в роки його видатних виступів – але незважаючи на всі зміни, Tiempo залишився класикою до сьогодні.

10. Mizuno Wave Cup

Mizuno Wave Cup — це бутси, пов’язані з певним місцем і часом, можливо, більше, ніж будь-який інший варіант у цьому списку.

Зверніть увагу на чемпіонат світу-2002 року в Південній Кореї та Японії, коли бразильський нападник Рівалдо був на піку своїх сил. Він забив у своїх перших п’яти матчах, розбив англійські серця в чвертьфіналі та з’єднався з Роналдо та Роналдіньо, щоб виграти трофей.

11. Nike Mercurial Vapor

У лінійці Mercurial від Nike були представлені одні з найкращих бутс бренду протягом багатьох років. Особливо сильно справи почалися з синьої, жовтої та срібної пари Роналдо під час шляху Бразилії до фіналу чемпіонату світу 1998 року.

Через чотири роки Nike повторив трюк із Mercurial Vapor. Роналдо знову вдяг бутси – хоча цього разу він став кращим і виграв чемпіонат світу – і сам дизайн був непоганим.

Окрім легкої конструкції, Mercurial Vapor також отримав особливо пам'ятну колірну гамму "Chrome/Volt", доповнену масивним брендом Nike.

12. Adidas F50+

Друга частина лінійки F50 від Adidas змінила модель. У той час як перший випуск – під час Євро-2004 – мав відносно мінімальний дизайн, наступний F50+ отримав інший підхід.

Відмінною особливістю бутс був його екзоскелет, що проходить через всю верхню частину. Цей дизайн надав бутсам ефекту шахової дошки, який можна було побачити на ногах ікон футболу середини 00, зокрема Джермейна Дефо, Джібріла Сіссе та Ешлі Коула.

13. Nike CTR360 Masters

Оскільки кросівки Nike CTR360 Maestri були розроблені для маестро півзахисту та плеймейкерів, були офіційно представлені Сеском Фабрегасом у 2009 році.

Більшість елементів дизайну були створені, щоб допомогти цим гравцям, з асиметричною шнурівкою для збільшення контакту з м’ячем та навіть абсолютно новою синтетичною шкірою для покращення першого дотику.

Лінія CTR360 Maestri існувала лише п’ять років – до того, як її замінила Magista – але за цей час Nike випустила три версії, серед яких були Андрес Іньєста та Джек Вілшир, який носив пару у своїй грі проти Барселони, що визначила його кар’єру на той час. У нас завжди будуть спогади…

14. Adidas Supernova

Adidas Supernova був випущений лейблом, щоб отримати вигоду з шуму навколо цієї моделі, і виступав як версія початкового рівня без будь-яких наворотів.

Незважаючи на це, він все ще залишався класикою, не в останню чергу через чорний верх, доповнений срібними або золотими деталями.

Хоча він не мав такої ж функціональності, як Predator Mania, він мав той самий язик, який завжди був однією з найкращих функцій Predator.

15. Hummel “Ball”

У той час як футбольні бутси сьогодні можуть бути практично будь-якого кольору, початок 70 був іншим часом.

На початку Charity Shield 1970 року півзахисник Англії та Евертона Алан Болл зашнуровав взуття Hummel, вийшов на поле і став першим гравцем, який одягнув білі футбольні бутси у професійному матчі.

За іронією долі, самі чоботи були виготовлені не Hummel. Через проблеми з виробництвом датському бренду довелося пофарбувати пару черевиків adidas спреєм, щоб отримати бажаний ефект. Коли все було розібрано, чоботи злетіли з полиць і почалися наступні п’ятдесят років нових кольорів, візерунків та інновацій.

16. PUMA версії 1.06

PUMA розробила версію 1.06 як найлегшу за всю історію черевиків, тому в середині 2000 їх доречно носили швидкі та пронирливі гравці.

Найпопулярніша колірна гамма, яку носили Роберт Пірес і Семюель Ето'о, мала яскраво-червоний верх із чорними деталями та класичну смужку PUMA білого кольору.

Через десять років після випуску черевиків PUMA повернулася до моделі і повністю відтворила її за допомогою фірмової бічної системи шнурівки.

17. Nike Mercurial Superfly CR7

У 2015 році Nike анонсувала нову серію бутс із семи частин на честь Кріштіану Роналду. Протягом наступних сезонів вони працювали з володарем "Золотого м’яча", щоб створити серію випусків Mercurial Superfly, натхненні його подорожжю до вершини гри.

Першою партією серії CR7 – і, можливо, найкращою – був Mercurial Superfly CR7, Глава перша: Savage Beauty. Свою назву та дизайн чоботи отримали від коріння Роналду на Мадейрі, з графічним принтом, натхненним лавою, що відображає вулканічний склад острова.

Майбутні релізи зосереджені на інших елементах життя та кар’єри Роналду, включаючи бутси, натхненні його рішенням залишити домівку у віці 12 років (“Natural Diamond” 2016 року), ще одну на честь його рекорду забитих голів (“Cut to Brilliance” 2017 року) та ще одну на честь відзначення капітанства у Португалії ("Природжений лідер" з 2018 року).

18. Lotto Stadium

Останній раз, коли Lotto була головним гравцем у індустрії бутс, багато в чому завдяки одному гравцеві.

Андрій Шевченко носив Stadium зі складеним язиком і неоновим зеленим логотипом, коли він забив 24 голи в Серії А протягом сезону-2000/01.

До Шевченка Lotto носили Кларенс Зедорф, Поль Гаскойн і Давор Шукер, але саме український форвард перетягнув бренд у нове тисячоліття.

Відносини Шевченка з Лотто не тривали довго. Зрештою, він розлучився з брендом через своє фірмове взуття Sheva 7 Extreme, яке пошкодило його сухожилля і поставило під сумнів його участь на Чемпіонаті світу 2006 року.

19. Reebok Sprintfit Pro

Деякі рекламні оголошення Nike Тьєррі Анрі, можливо, стали відомими в усьому світі, але форвард "va va voom" також був у відое Reebok.

У середині 2000 Анрі підписав контракт з Reebok і носив Sprintfit Pro протягом своїх завершальних днів у Арсеналі та свого першого сезону в Барселоні.

Тінь від Predator нависає над Sprintfit Pro з його великим язиком і еластичним ремінцем. Анрі був найбільш відомий тим, що носив біло-блакитний одяг із чорним векторним логотипом Reebok.

20. Copa Adidas

З перерахованих вище причин Copa Mundial від Adidas є одними з найбільш важливих і впізнаваних футбольних бутсів, коли-небудь випущених. Лінія Copa пройшла довгий шлях після класики, що найкраще показав минулорічний випуск Copa Sense та її футуристичний дизайн.

Силует наповнений інноваціями, такими як FUSIONSKIN і TOUCH PODS, усі вони розроблені, щоб покращити перший дотик користувача. Футуристичний дизайн також ґрунтується на техніці: чорний хвилястий верх сидить на золотій підошві. Сучасна класика.

За матеріалами GOAL.