Другое

Міжнародний турнір приймуть США, Канада та Мексика.

Стали відомі імена 16 міст, які прийматимуть матчі чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє прес-служба ФІФА у своєму твіттері.

Нагадаємо, міжнародний турнір пройде у США, Канаді та Мексиці.

У США поєдинки відбудуться в Атланті, Бостоні, Далласі, Х'юстоні, Канзас-Сіті, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку/Нью-Джерсі, Філадельфії, Сан-Франциско та Сіетлі.

Від Мексики гри ЧС приймуть Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей. На території Канади матчі пройдуть у Торонто та Ванкувері.

Нагадаємо, це буде перший чемпіонат світу по новому регламенту, згідно з яким у ньому візьмуть участь 48 збірних. У фінальній частині турніру буде 16 груп по три команди у кожній.