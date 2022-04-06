ЧМ-2022. Отбор

Щоб затвердити це нововведення, треба згода Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) хоче зробити майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі найвидовищнішим в історії.

Для цього, як повідомляє Calcio Finanza із посиланням на Corriere dello Sport, футбольні чиновники хочуть збільшити реальний ігровий час матчів із 90 до 100 хвилин.

Мета президента ФІФА Джанні Інфантіно полягає в тому, щоб надолужити час, втрачений протягом 90 хвилин основного матчу.

Для того, шоб затвердити це нововведення, потрібна згода Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).