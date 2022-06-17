Німецький фахівець тренуватиме в Австрії.
Мирослав Клозе, getty images
17 червня 2022, 19:59
Мирослав Клозе після завершення кар'єри професійного футболіста подався до тренерської роботи.
Як повідомляє офіційний твіттер-аккаунт австрійського Альтаха, німецький фахівець став їх новим головним тренером.
Раніше Мирослав Клозе працював асистентом у збірній Німеччини та Баварії, а також тренером у команді Баварії U-17.
Альтах грає у елітному дивізіоні чемпіонату Австрії. За підсумками минулого сезону, команда посіла місце внизу турнірної таблиці.