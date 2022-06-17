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Німецький фахівець тренуватиме в Австрії.

Мирослав Клозе після завершення кар'єри професійного футболіста подався до тренерської роботи.

Як повідомляє офіційний твіттер-аккаунт австрійського Альтаха, німецький фахівець став їх новим головним тренером.

Раніше Мирослав Клозе працював асистентом у збірній Німеччини та Баварії, а також тренером у команді Баварії U-17.

Альтах грає у елітному дивізіоні чемпіонату Австрії. За підсумками минулого сезону, команда посіла місце внизу турнірної таблиці.