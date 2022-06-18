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Відбірковий єтап проходитиме з 30 червня до 3 липня в португальському Назаре.

Збірна України з пляжного футболу розпочала підготовку до відбірного етапу Євроліги-2022. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Відбір до Суперфіналу Євроліги проходитиме з 30 червня до 3 липня в португальському Назарі.

Наразі українці готуються у київському Гідропарку та вже встигли провести перший контрольний матч проти чемпіона України – NC Beachsoccer. Матч закінчився з рахунком 4:2 на користь "синьо-жовтих".

Головний тренер Микола Костенко оголосив розширений склад команди на відбірковий етап.

Воротарі: Денис Соботюк (Альтернатива), Андрій Неруш (Гріффін), Тарас Коваленко (NC Beachsoccer).

Польові гравці: Ігор Борсук (Леванте, Іспанія), Андрій Борсук (Артур М'юзік), Олег Щитник, Олег Зборовський (обидва — NC Beachsoccer), Іван Глуцький, Олександр Корнійчук, Юрій Щериця, Дмитро Медвідь, Максим Войток (усі — ВІТ), Дмитро Войтенко, Андрій Пашко, Ярослав Заворотний, Ігор Левченко, Олег Сіренко, Олександр Колесніков (усі — Альтернатива).

Тим часом BSWW підтвердила склад учасників Євроліги-2022. У дивізіоні А, окрім України, зіграють Португалія, Італія, Іспанія, Швейцарія, Польща, Німеччина, Франція, Азербайджан та Естонія.