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Футбольна організація дійшла до цікавого висновку.

Однією з найбільших проблем цифровізації сучасного футболу міжнародні експерти вже за сталою звичкою називають збільшення рівня гейтерства стосовно гравців та тренерів через фактичне стирання інформаційних меж поміж аудиторією та професійними спортсменами.

Без уваги збоку найвищих органів футбольної влади подібні тенденції обійтися не могли, тому Міжнародна федерація футболу (ФІФА) напередодні вийшла зі звітом стосовно цікавого дослідження на тему збільшення рівня ненависті відносно спортивних осіб.

На основі цих висновків експертної групи, керівний орган вирішив об’єднати зусилля з міжнародним союзом гравців Fifpro для того, аби "розробити план захисту команд, гравців, суддів і вболівальників від образ, які поширюються соціальними мережами під час міжнародної матчів".

Робота комісії полягала в вивчені понад 400 000 повідомлень, опублікованих у соціальних мережах під час півфіналу та фіналу двох міжнародних змагань: Євро-2020 році та Кубка Африки-2022 році, після чого незалежна група вказала, що "більше половини гравців отримали образи, в основному, від власних співвітчизників".

"Гомофобні (40%) і расистські (38%) коментарі становлять більшість випадків", — додатково вказується в повідомлені від ФІФА.

Рішення проблеми запропоновано достатньо прогнозоване: "ФІФА і Fifpro вирішили запустити службу модерації, яка буде використовуватися під час змагань.

Цей алгоритм, який стосується як чоловічого, так і жіночого футболу, автоматично виявить дискримінаційні терміни, які наявні в спеціальній базі даних і опубліковані на ідентифікованих акаунтах, щоб у підсумку зробити повідомлення невидимим для одержувача та його передплатників".

"Наш обов’язок — захищати футбол, а отже і футболістів", — сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно. "На жаль, ми спостерігаємо тривожну тенденцію збільшення обсягів розміщення неприйнятних повідомлень. Цій формі дискримінації, як і всім іншим, немає місця у футболі".

Міжнародна конфедерація та профспілка гравців також хочуть запропонувати "освітню підтримку та рекомендації щодо психічного здоров'я всім гравцям".