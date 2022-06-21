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Нападник, нібито, підписав контракт із Толукою, але потім передумав туди переходити.

Толука може подати скаргу до ФІФА на Люка де Йонга, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, Севілья домовилася з мексиканським клубом про перехід нападаючого за п'ять мільйонів євро.

Наголошувалося, що де Йонг дав згоду на цей перехід, проте пізніше футболіст відмовився від пропозиції мексиканського клубу. Де Йонг вважає, що його шанси на участь у наступному чемпіонаті світу у Катарі залежать від гри у Європі.

При цьому в Мексиці запевняють, що Толука має документ, підписаний самим гравцем або законним представником гравця в Мексиці. Клуб може повідомити про цей випадок у ФІФА. Якщо вони підтвердять цей факт, то де Йонг ризикує виплатити компенсацію за порушення контракту.

Сезон-2021/22 де Йонг провів в оренді в Барселоні: у складі каталонського клубу він взяв участь у 29 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 1 результативною передачею.