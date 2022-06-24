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Стали відомими імена 13 гравців, на яких розраховує Микола Костенко.

Головний тренер збірної України з пляжного футболу Микола Костенко оголосив остаточний склад гравців, які братимуть участь у відборі до Суперфіналу Євроліги-2022. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Вчора "синьо-жовті" провели контрольний матч проти київської Альтернативи, у якому здобули перемогу з рахунком 5:4.

Після гри Костенко оголосив остаточний склад із 13 гравців, які вирушать до Португалії.

Воротарі: Андрій Неруш (Гріффін), Тарас Коваленко (NC Beachsoccer).

Польові гравці: Ігор Борсук (Леванте, Іспанія), Андрій Борсук (Артур М'юзік), Олег Щитник (NC Beachsoccer), Олександр Корнійчук, Юрій Щериця, Дмитро Медвідь, Максим Войток (усі — ВІТ), Дмитро Войтенко, Андрій Пашко, Ярослав Заворотний, Олександр Колесніков (усі — Альтернатива).

"Наразі ми плануємо ще одне тренування в п'ятницю. Цього ж дня буде контрольна гра у форматі двосторонки. У вихідні продовжиться чемпіонат Києва, де хлопці будуть виступати у своїх клубах. Останнє заняття відбудеться в понеділок, а 28 червня ми потягом вирушаємо до Польщі. Далі — літаком, і 29 пізно ввечері маємо бути в Назаре.

30 червня й 1 липня в нас заплановані тренування вже в Португалії. Перший тур ми за розкладом пропускаємо, тож хочемо переглянути поєдинок наших суперників — Іспанії та Німеччини. Далі другого граємо з іспанцями, а третього — з італійцями", — сказав Костенко.

Нагадаємо, перший відбірковий етап відбудеться у портунальському Назаре з 30 червня до 3 липня.