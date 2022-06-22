Другое

Українці зіграють проти Іспанії та Італії.

Збірна України з пляжного футболу дізналася розклад матчів у відбірному турнірі Євроліги-2022. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Перший етап відбіркового циклу пройде у португальському Назаре, де Україна проведе два поєдинки – проти Іспанії та Італії.

Через непарну кількість команд у групах перший тур, який пройде 1 липня, команда Миколи Костенка пропустять. Потім "синьо-жовті" проведуть дві гри.

Два останні матчі — з Німеччиною та Азербайджаном — пройдуть 8 та 9 вересня у рамках другого етапу відбіркового циклу в італійському Альгеро.

Євроліга-2022. Дивізіон А

01.07. 1 тур. Іспанія — Німеччина 13:15

01.07. 1 тур. Італія — Азербайджан 17:15

02.07. 2 тур. Німеччина — Азербайджан 14:30

02.07. 2 тур. Іспанія — Україна 18:30

03.07. 3 тур. Іспанія — Азербайджан 14:30

03.07. 3 тур. Італія — Україна 18:30

Згідно з форматом турніру, команди, що за підсумками двох відбірних етапів посядуть перші місця у групах, у півфінальних поєдинках Суперфіналу Євроліги-2022 зустрінуться зі збірними, що виборють другі місця. Переможці зіграють у фіналі, а переможені — у матчі за третє місце. Команди, що залишаться на третій та четвертій позиціях у групах відбору, у Суперфіналі за тією самою формулою позмагаються за п'яте—восьме місця. Сам Суперфінал пройде 10—11 вересня у тому ж Альгеро.

Відзначимо, що цьогорічний Суперфінал Євроліги водночас буде і відбірним турніром Європейських ігор у Кракові, що відбудуться 2023 року. Туди вийдуть шість найкращих команд Суперфіналу.

Раніше збірна України з пляжного футболу оголосила розширений склад перед відбором Євроліги-2022.