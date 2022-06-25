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Досвідчений футболіст повернувся у чемпіонат, де розпочинав кар'єру.

Колишній вінгер збірної Ірландії, Евертона та інших клубів Айден МакГіді приєднався до шотландського Хіберніана.

Контракт з 36-річним футболістом підписаний на на один рік — до літа 2023 року.

"Ми раді запросити Айдена до Хіберніана. Він принесе в нашу команду вміння та досвід. Айден – найкращий гравець, у нього була фантастична кар’єра, і ми прагнемо розширити та підкреслити його здібності в нас.

Ми також намагатимемося використовувати фантастичні лідерські якості Ейдена, щоб допомогти нашим молодим форвардам зростати та досягати найкращих результатів", — сказав головний тренер клубу Лі Джонсон.

Кар'єра МакГіді розпочалась у Селтіку у 2004 році. У 2010 він поїхав на заробітки до країни-агресорки, потім грав за Евертон, Сандерленд, Чарльтон та інші клуби.