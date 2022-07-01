Другое

1 липня — історичний день України у футбольному сенсі.

1 липня 2012 року на стадіоні НСК Олімпійський у Києві пройшов фінал чемпіонату Європи з футболу.

У фінальному протистоянні турніру зійшлися збірні Іспанії та Італії. Перемога дісталася іспанцям, які розгромили італійців із рахунком 4:0.

Зазначимо, що два з чотирьох м'ячів італійці пропустили у меншості. Примітно, що видалення не було, оскільки у другому таймі Тьяго Мотта отримав травму та не зміг продовжити матч. До цього моменту головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі вже використав усі три заміни.

Той фінал пам'ятатимуть багато українських уболівальників, бо це було свято футболу, свято на вулицях столиці України.