Жіноча збірна України з футзалу поступилась Іспанії у півфіналі Євро-2022

Українська команда зіграє у матчі за третє місце.
УЄФА
01 липня 2022, 21:15
У рамках півфінального матчу жіночого Євро-2022 з футзалу збірна України зустрілась з Іспанією.
На жаль, українська збірна поступилась із крупним рахунком 0:9. У першому таймі іспанки забили чотири голи, а у другому — п'ять.
3 липня на збірну України очікує матч за третє місце.
Іспанія - Україна 9:0
Голи: Майте, 1, Лучі, 8, 28, Кордоба, 18, Пеке, 19, Де Паз, 28, Санз, 31, Амелія, 32, Сампер, 38
У другому півфіналі зустрінуться Португалія та Угорщина. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 23:30 за київським часом.