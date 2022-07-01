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    01 липня 2022, 21:15

    Жіноча збірна України з футзалу поступилась Іспанії у півфіналі Євро-2022

    Українська команда зіграє у матчі за третє місце.

    УЄФА
    УЄФА 01 липня 2022, 21:15

    У рамках півфінального матчу жіночого Євро-2022 з футзалу збірна України зустрілась з Іспанією.

    На жаль, українська збірна поступилась із крупним рахунком 0:9. У першому таймі іспанки забили чотири голи, а у другому — п'ять.

    3 липня на збірну України очікує матч за третє місце.

    Іспанія - Україна 9:0

    Голи: Майте, 1, Лучі, 8, 28, Кордоба, 18, Пеке, 19, Де Паз, 28, Санз, 31, Амелія, 32, Сампер, 38

    У другому півфіналі зустрінуться Португалія та Угорщина. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 23:30 за київським часом.

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