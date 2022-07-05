Серед новин

📰 ​Україна презентувала план відновлення на 10-річну перспективу!

Всього у плані відновлення 850 проєктів, на їх реалізацію потрібно фінансування у приблизно $750 мільярдів.

Наймасштабнішими проєктами стануть:

▪️розширення та інтеграція логістики з ЄС – $120-160 млрд;

▪️відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів — $150-250 млрд;

▪️енергетична незалежність та зелений курс – $130 млрд;

Також проєкти стосуватимуться зміцнення безпеки та оборони, розвитку системи освіти, розвитку соціальної інфраструктури та конкурентної економіки і бізнес-середовища.

📰 Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Донецькій області.

Утворені військові адміністрації 14-ти населених пунктів у Бахмуті, Великоновосілківську, Званівці, Комарі, Краматорську, Курахові, Лимані, Миколаївці, Святогорську, Соледарі, Часоярську, Черкаську та Шаховому.

Указ набирає чинності з 4 липня.

📰 Європейський інвестиційний банк візьме участь у відбудові Маріуполя.

📰 Прапор України доставили до Зміїного, проте ще не встановлювали.

📰 Великобританія анонсувала нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі, оскільки режим лукашенка продовжує активно сприяти повномасштабному вторгненню рф в Україну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻 На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.

🔻 На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.

🔻 На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Також противник завдав авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад.

Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба.

🔻 На Слов’янському напрямку противник здійснює спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх.

🔻 На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” неподалік Павлограда та Покровська.

🔻 На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.

Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.

Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

🔻 На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка.

В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, церквах та лікарнях.

Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

Найголовніше зі звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського

"Відбудова України – це не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз.

Це не просто відновлення стін, які в нас були і які були зруйновані обстрілами. Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи – в усіх сенсах, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо.

Говорили також про новий санкційний пакет, а також про нові можливості для України, зокрема у переробці відходів. Нам потрібно мінімум 25 нових сучасних заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергію, і вторинну сировани, і нарешті вирішення старої проблеми сміттєзвалищ.

Українські сили звільнили від окупантів більше тисячі населених пунктів, щотижня додаються нові. Зараз, наприклад, на півдні нашої держави. Всі вони зазнали значних руйнувань. Це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини, соціальних послуг, нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків десятки тисяч. А ще потрібно готувати школи, університети до нового навчального року, в нових умовах постійної загрози. Відбудова України — це тільки про те, що треба робити після нашої перемоги, а й про те, що треба робити вже зараз".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛