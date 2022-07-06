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Популярність жіночого футболу з часом дуже зросла.

Популяризація жіночого футболу на широкий загал стала одним із найбільш важливих напрямків діяльності міжнародних організацій останніми роками.

Важливим показником ефективності дії відповідних програм розвитку цього виду спорту став попит на квитки на прийдешній чемпіонат Європи-2022, який відбуватиметься на полях Англії.

Олд Траффорд, Сент-Мері, Amex Stadium, МК Stadium, стадіон Брентфорда, Лі Спортс Віллидж, Бремолл Лейн, стадіон академії футболу Манчестера, стадіон Нью-Йорк, та, звичайно, Уемблі стануть аренами майбутнього турніру.

Турнір розпочнеться вже сьогодні, 6 липня, і триватиме аж до кінця місяця, коли збірна Англії — головний фаворит змагання, як сподіваються місцеві фанати, зможе завоювати престижний трофей.

Розпочне команда "трьох левиць" із протистояння проти Австрії на Олд Траффорд, за перебігом подій у якому безпосередньо на місці подій будуть спостерігати понад 70 тис. уболівальників.

Загалом організатори очікують побачити на трибунах 500 тис. глядачів — саме стільки вдалось продати квитків на момент початку турніру, що є абсолютним рекордом за весь час розвитку жіночого футболу, та вдвічі перевищує показник аналогічного турніру в Нідерландах у 2017 році.

На превеликий жаль, збірна України не вийшла до фінальної частини Євро-2022 через поразку в двоматчевій серії проти представниць Північної Ірландії.