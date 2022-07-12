УЄФА оприлюднила суми, які команди отримають наступної єврокубкової кампанії.
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12 липня 2022, 17:22
УЄФА оприлюднив схему розподілу призового фонду для турнірів під своєю егідою на наступний сезон.
Так, переможець Ліги чемпіонів отримає 20 млн євро, в той час як фіналіст — 15,5 млн. Переможець Ліги Європи заробить своїми стараннями 8,6 млн євро, а його суперник — 4,6.
Переможця Ліги конференцій очікує винагорода в розмірі п'яти млн євро, в той час як команда, що програє, отримає всього 3 млн.
Цікаво, до раунду плей-офф у Лізі чемпіонів команди не отримають жодного євро та гратимуть "безкоштовно".
Зазначається, що приблизний дохід УЄФА від трьох турнірів оцінюється в 3,5 млрд євро.