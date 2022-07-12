Другое

УЄФА оприлюднила суми, які команди отримають наступної єврокубкової кампанії.

УЄФА оприлюднив схему розподілу призового фонду для турнірів під своєю егідою на наступний сезон.

Так, переможець Ліги чемпіонів отримає 20 млн євро, в той час як фіналіст — 15,5 млн. Переможець Ліги Європи заробить своїми стараннями 8,6 млн євро, а його суперник — 4,6.

Переможця Ліги конференцій очікує винагорода в розмірі п'яти млн євро, в той час як команда, що програє, отримає всього 3 млн.

Цікаво, до раунду плей-офф у Лізі чемпіонів команди не отримають жодного євро та гратимуть "безкоштовно".

Зазначається, що приблизний дохід УЄФА від трьох турнірів оцінюється в 3,5 млрд євро.