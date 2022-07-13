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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 12 липня:

Манчестер Юнайтед не залишив шансів Ліверпулю в товариській зустрічі;

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські знайшов один із можливих варіантів відходу з клубу в лондонському Челсі;

Стало відомо про телеканал, на якому покажуть зустрічі київського Динамо та турецького Фенербахче в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА;

Захисником донецького Шахтаря Миколою Матвієнко зацікавився славетний нідерландський клуб;

А гравець дніпровського Дніпра-1 Єгор Ярмолюк тим часом переходить до складу команди з АПЛ.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.