Германия

Наразі футболіст розпочав тренування з Баварією.

Нападник Баварії Роберт Левандовські може перейти до Челсі, якщо його трансфер до Барселони зірветься. Про це повідомляє журналіст CBS Sрorts Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, незважаючи на затягування переговорів, Барселона, як і раніше, впевнена в тому, що 33-річний поляк перейде до складу "блаугранас" за 45 мільйонів фунтів стерлінгів.

Наразі переговори не ведуться, але наголошується, що цього тижня буде новий раунд цього процесу.

У свою чергу Челсі боїться повторення ситуації з вінгером Лідса Рафіньєю, який уже майже підписав контракт, але потім вибрав Барселону, куди він має перейти.

Головний тренер Челсі Томас Тухель буде задоволений, якщо Роберт опиниться у його команді, а не Кріштіану Роналду, який може залишити МЮ.

Крім Челсі та Барселони, ПСЖ уважно стежить за ситуацією з польським форвардом, але сам гравець хоче перейти до каталонського клубу, про що він раніше заявляв.

Раніше повідомлялося, що Левандовські приїхав на тренувальну базу Баварії.