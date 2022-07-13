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Румунський хавбек продовжить кар'єру на своїй батьківщині.

Колишній півзахисник київського Динамо Тудор Белуце поставив свій підпис під контрактом із Фарулом. Про це повідомляє прес-служба румунського клубу.

Угода з клубом із Констанци, вихованцем якого він є, розрахована на два роки. Він дістався румунському клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із Брайтоном.

Нагадаємо, Белуце виступав за Динамо на правах оренди у сезоні-2020/21. За цей час він провів лише три поєдинки без результативних дій.