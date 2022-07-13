Румунський хавбек продовжить кар'єру на своїй батьківщині.
farulconstanta.com
13 липня 2022, 22:52
Колишній півзахисник київського Динамо Тудор Белуце поставив свій підпис під контрактом із Фарулом. Про це повідомляє прес-служба румунського клубу.
Угода з клубом із Констанци, вихованцем якого він є, розрахована на два роки. Він дістався румунському клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із Брайтоном.
Нагадаємо, Белуце виступав за Динамо на правах оренди у сезоні-2020/21. За цей час він провів лише три поєдинки без результативних дій.