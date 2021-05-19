Украина

Футболист возвращается в Англию.

Полузащитник Динамо Тудор Белуцэ покинул клуб.

Арендное соглашение между румынским хавбеком и "бело-синими" подошло к концу.

Футболист присоединился к Динамо 6 октября 2020 года на правах аренды до конца сезона из английского Брайтона. За время пребывания в киевском клубе Белуцэ принял участие в одном матче УПЛ и двух поединках Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Тудором Бэлуцэ.