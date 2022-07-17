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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 16 липня:

Лондонський Челсі завершив трансфер центрального захисника італійського Наполі Каліду Кулібалі.

Українець Олександр Зінченко вже за крок від переходу до лондонського Арсеналу.

А поодинокий легіонер донецького Шахтаря вирішив приєднатись до команди під час зборів закордоном.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.