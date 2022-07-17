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Капітан молдавського клубу вирішив змінити клуб.

Захисник і капітан Шерифа Густаво Дуланто підписав контракт із Ригою. Про це повідомляє прес-служба молдавського клубу.

27-річний перуанець став гравцем Шерифа у січні минулого року. За півтора сезони він зіграв 56 матчів, у яких забив чотири м'ячі. Виграв два чемпіонські титули країни та один Кубок Молдови. Відіграв усі шість матчів на груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Деталі угоди між клубами не розголошуються.

Нагадаємо, раніше Шериф залишив головний тренер Юрій Вернидуб, який згодом очолив Кривбас.