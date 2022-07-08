Украина

Дмитро Кара-Мустафа розповів про співпрацю з Юрієм Вернидубом.

Помічник головного тренера Кривбаса Юрія Вернидуба Дмитро Кара-Мустафа прокоментував відхід із молдавського Шерифа та перехід до криворізького клубу.

"Вважаю, у ФК Кривбас дуже гарні умови для розвитку. Можна сказати, навіть чудові: якісні поля для тренувань, комфортна база. До того ж, хороший колектив. Що сподобалось також з перших днів: футболісти працюють з повною самовіддачею. Так, їм важко, але і ми розуміємо, йдуть збори. Але хлопці стараються. Виконують наші настанови. Все добре, працюємо далі.

Ми працюємо разом с Вернидубом дуже давно: ще починаючи з луганської Зорі. Ви знаєте ситуацію, яка наразі склалась. Ми працювали разом й у Білорусі, у солігорському Шахтарі. І у Тирасполі, у Шерифі. Коли Росія почала війну в Україні ми були у португальській Бразі, готувалися до матчу плей-офф Ліги Європи проти Браги. Коли дізналися, що окупанти напали на нашу країну, звісно, нам вже було не до футболу.

Коли всі повернулися до Молдови, Юрій Миколайович поїхав додому, до України, й пішов боронити нашу неньку до лав ЗСУ. Єдине, що він нас попросив, аби ми довели почате до кінця: виграли із Шерифом чемпіонат й кубок Молдови. Але, коли він нам подзвонив із пропозицією приєднатися до нього у Кривбасі, ми, не роздумуючи, зібрали речі й поїхали до Кривого Рогу.

В наших контрактах були прописана умова: якщо Шериф залишає головний тренер, клуб покидає і його тренерський штаб. Ми прийшли до керівництва Шерифа, і вони пішли нам назустріч. Гроші у цій ситуації не головне. Так, Шериф — команда, яка билася у Лізі чемпіонів. Але Юрій Миколайович подзвонив — ми одразу приїхали. Молдову покинули, потиснувши з керівництвом один одному руки.

Мій найголовніший обов’язок — у всьому допомагати головному тренеру. Як у тренувальному процесі, так і побутових питаннях", - наводить слова Кари-Мустафи прес-служба Кривбасу.

Раніше повідомлялося, що Васін, Бухал, Гордієнко та ще 15 футболістів покинули Кривбас.