Другое

Микита Власенко продовжить кар'єру у чемпіонаті Хорватії.

Рієка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Ювентуса Микитою Власенко.

Деталі угоди з 21-річним футболістом не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, він уклав контракт до літа 2025 року.

Минулого сезону Власенко виступав за голландський Ексельсіор на правах оренди. На його рахунку 25 проведених поєдинків.

Нагадаємо, Власенко — уродженець Донецька, але він має швейцарський паспорт і вже виступав за молодіжні збірні U-19 та U-20.