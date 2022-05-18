ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Збірна України у рамках контрольного поєдинку зіграла внічию з хорватською Рієкою з рахунком 1:1.

Українська національна команда відкрила рахунок завдяки влучному удару Дениса Гармаша, але незабаром пропустила.

Огляд матчу:

Рієка — Україна 1:1

Голи: Дрміч, 37 — Гармаш, 23.



Рієка: Зломісліч — Солано (Посінковіч, 73), Честіч, Крешич (Стойковіч, 60), Бодетіч (Дуймовіч, 81) — Селахі, Станіч (Бурчул, 82) — Муріч, Бушінья, Вук (Обрегон, 60) — Дрміч (Куплан, 82).



Україна: Бущан (Різник, 46) — Конопля, Бондар, Сирота, Качараба — Сидорчук — Зубков (Мудрик, 79), Гармаш, Буяльський, Сікан (Циганков, 79) — Довбик (Бєсєдін, 46).



Попередження: Честіч — Сидорчук, Качараба.

Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Рієки (1:1).