ЧМ-2022. Отбор
18 травня 2022, 20:55
Україна розійшлася миром із Рієкою
Підопічні Олександра Петракова в стані глибокої ротації не змогли віднайти власну гру.
Рієка — Україна, Getty Images
18 травня 2022, 20:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рієка — Україна 1:1
Голи: Дрміч, 37 — Гармаш, 23.
Рієка: Зломісліч — Солано (Посінковіч, 73), Честіч, Крешич (Стойковіч, 60), Бодетіч (Дуймовіч, 81) — Селахі, Станіч (Бурчул, 82) — Муріч, Бушінья, Вук (Обрегон, 60) — Дрміч (Куплан, 82).
Україна: Бущан (Різник, 46) — Конопля, Бондар, Сирота, Качараба — Сидорчук — Зубков (Мудрик, 79), Гармаш, Буяльський, Сікан (Циганков, 79) — Довбик (Бєсєдін, 46).
Попередження: Честіч — Сидорчук, Качараба.