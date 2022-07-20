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Напередодні гри у кіпера помер батько, але він все одно піддавався насмішкам.

У рамках поєдинку 24-раунду чемпіонату Єгипту Кераміка Клеопатра вдома познущалась з Аль-Іттіхад, здобувши перемогу із рахунком 5:0.

Справжнім антигероєм для фанатів гостей став воротар команди Абдельгхані Ахмед Йєхія. Він діяв дуже невпевнено, тому фанати протягом 78 хвилин його булліли.

Кіпер не витримав такого знущання, зняв рукавиці на 78 хвилині та пішов з поля. В нього, як виявилось, було виправдання поганій грі.

Напередодні поєдинку батько 34-річного Йєхії помер, тому виходив він на поле невпевненим у своїх силах.

أحمد يحيى حارس الاتحاد يترك الملعب والجهاز الفني يضطر لتغييره بعد هجوم الجماهير ❌



دكة ولاعبي سيراميكا يتوجهون لدعم الحارس 👏



قبل بداية المباراة وقف الفريقان دقيقة حداد على وفاة شقيق أحمد يحيى.. pic.twitter.com/fLpekMKClS — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 14, 2022

Після цього, 15 липня, воротар вирішив закінчити свою кар'єру. "Дякую єгипетським уболівальникам за таку підтримку", — написав Йєхія у своєму Facebook.

У знак ввічливості Йєхія здобув нагороду "Гравець тижня" Прем’єр-ліги Єгипту від Асоціації професійних клубів.