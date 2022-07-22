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Українські арбітрині розсудять поєдинок між Швецією та Бельгією.

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок цього року проходить в Англії, і на цьому турнірі не обійшлося без українського сліду, незважаючи на відсутність нашої збірної серед учасників турніру.

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На жіночому Євро-2022 працюють дві українські арбітрині Катерина Монзуль та Марина Стрілецька, які також отримали призначення на чвертьфінальний матч між Швецією та Бельгією.

Монзуль традиційно буде головним суддею, тоді як Стрілецька асистуватиме їй на ланці поля.

Головна рефері: Катерина Монзуль (Україна)

Асистенти: Марина Стрілецька (Україна) та Пауліна Барановська (Польща)

Четвертий суддя: Емікар Кальдерас (Венесуела)

Арбітр VAR: Паоло Валері (Італія)

Асистенти арбітра VAR: Мауріціо Маріані (Італія) та Гарм Осмерс (Німеччина)

Відзначимо, що матч Швеція — Бельгія пройде сьогодні, 22 липня, о 22.00.