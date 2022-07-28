Другое

Нагадаємо, що донедавна організація була категорично проти.

УЄФА на офіційному сайті організації повідомляє про те, що в новому сезоні протестує варіант зі стоячими місцями у деяких матчах єврокубків.

Головна мета — зрозуміти, як можна безпечніше використовувати подібну практику.

На даний момент подібне ноу-хау буде дозволено лише для представників Англії, Німеччини та Франції, фанати команд яких вже давно практикують подібний тип вболівання у поєдинках рідних чемпіонатів. Стоячі місця будуть дозволені на груповому етапі, а також на усіх стадіях плей-оф, окрім півфіналів та фіналу.

Це дозволить також розширити місткість стадіонів на єврокубкових зустрічах. Наприклад, та ж сама дортмундська Боруссія зможе розраховувати на максимальну заповненність власної арени.

Аналіз використання інфраструктури для "стоячих" уболівальників будуть давати експерти, назначені УЄФА.