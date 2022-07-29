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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 28 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 28 липня:

Стали відомі додаткові подробиці бажання Кріштіану Роанлду покинути Манчестер Юнайтед, а екс-півзахисник "червоних дияволів" Поль Погба, у свою чергу, може залишитись без чемпіонату світу.

Ворскла згадала "легендарного" Віктора Кашшаї, а УЄФА може покарати Фенербахче. Барселона оголосила про домовленість з Кунде.