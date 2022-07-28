ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коліно француза не витримало навантажень.

Гучне повернення французького півзахисника Поля Погба до складу туринського Ювентуса майже одразу було затьмарено травмою коліна в 29-річного виконавця.

Після цього розпочались консультації гравця та провідних лікарів Італії щодо необхідності проводити оперативне втручання, однак сам Поль намагається за будь-яку ціну уникнути такого сценарію.

Зрештою, ушкодження латерального меніска правого коліна може призвести до значно гірших наслідків, аніж кілька місяців відсутності на початку нового футбольного року.

Варіантів для вибору в футболіста залишається всього два.

У першому випадку оперативне втручання виведе його з гри приблизно на 40-60 днів. Але й за такого підходу вже немолодий вік гравця може спричинити несподівані ускладнення та зниження ступеня рухомості коліна.

Інша пропозиція від лікарів полягає в більш тонкій операції із зашивання ураженої ділянки меніска, однак за цього сценарію знадобиться вже чотири-п’ять місяців відновлення.

Таким чином, Погба має всі шанси на те, щоби не поїхати на чемпіонат світу-2022 в Катарі, що відбудеться в листопаді-грудні цього року, в складі збірної Франції.

Наразі невідомо, до якого варіанту вирішення проблеми більше схиляється сам футболіст, із урахуванням термінів відновлення, тому найближчим часом до табору туринського колективу прибудуть фахівці з Франції для визначення остаточного формату лікування.

Нагадаємо, що саме через постійні м’язові травми, що могли бути спричинені, зокрема, давнішніми проблемами з меніском, Погба зіграв у минулому сезоні лише 26 матчів (1 гол + 9 гольових передач).