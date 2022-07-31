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Тренер з РФ не дає ігровий час ля українця.

Головний тренер Ференцвароша Станіслав Черчесов, який з РФ, продовжує ігнорувати українського вінгера Олександра Зубкова.

Його немає у заявці на двоматчове протистояння проти азербайжанського Карабаха в Лізі чемпіонів.

Заявка Ференцвароша на ЛЧ

Але це не вперше. У сезоні-2022/23 Зубков ще не потрапляв у заявку Ференцвароша на цей турнір. Раніше вони пройшли Тобол та Слован Братіславу.

Перша гра між "фраді" та Карабахом пройде 3 серпня. Матч-відповідь запланований на 9 серпня.