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Ім'я переможця оголосять 25 серпня.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив трійку кандидатів на приз найкращому тренеру сезону-2022/23.

У тріо фіналістів потрапили Карло Анчелотті (Реал), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Юрген Клопп (Ліверпуль).

Під керівництвом Анчелотті мадридський Реал став чемпіоном Іспанії та виграв Лігу чемпіонів. Разом із Гвардіолою Манчестер Сіті вчетверте за п'ять останніх років виборов чемпіонство в АПЛ. Клопп привів Ліверпуль до перемог у Кубку Англії та Кубку англійської ліги, а також дістався фіналу Ліги чемпіонів.

Ім'я переможця оголосять під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке відбудеться 25 серпня.

Також зазначається, що до шістки найкращих тренерів потрапили Олівер Глазнер (Айнтрахт), Унаї Емері (Вільярреал) та Жозе Моуріньо (Рома).

Нагадаємо, минулого року нагороду найкращого тренера отримав наставник Челсі Томас Тухель.

Раніше повідомлялося, що Бензема, Куртуа та де Брюйне номіновані на приз найкращому гравцю сезону від УЄФА.