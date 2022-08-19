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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 18 серпня:

Руслан Маліновський може перейти в один з французьких клубів — в українському півзахиснику зацікавлений представник Ліги 1 – Марсель.

Кріштіану Роналду продовжує розглядати різні варіанти розвитку кар'єри у поточне літнє трансферне вікно і не проти виступати за Борусію Д.

Дніпро-1 розпочав свою єврокубкову історію з поразки. Команда Олександра Кучера поступилась АЕКу з Ларнаки.

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