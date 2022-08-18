Ліга Європи
18 серпня 2022, 22:58
Дніпро-1 розпочав власну єврокубкову історію з поразки від АЕК
Команда Олександра Кучера щей залишилась у меншості на останніх секундах гри.
Дніпро-1 — АЕК Ларнака, фото СК Дніпро-1
18 серпня 2022, 22:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — АЕК Ларнака 1:2
Голи: Сваток, 90 — Альтман, 16, Сваток, 30 (авт.)
Дніпро-1: Макс Валеф — Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло — Когут (Громов, 46), Сарапій — Пуріта (Назаренко, 61), Піхальонок, Бланко — Довбик.
АЕК Ларнака: Тумбас — Росалес, Мілічевич, Гонсалес, Енглезу (Касас, 59) — Оєр, Альтман, Луїш Густаву (Мамас, 86) — Фараж (Бруну Гама, 66), Лопеш (Ромо, 58), Дьюрчо (Трічковські, 86).
Попередження: Сарапій — Луїш Густаву, Касас
На 90+5-й хвилині був вилучений Едуард Сарапій (Дніпро-1) (друге попередження).